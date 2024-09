Il tabellone di Musetti nell’ATP di Pechino: i possibili avversari turno per turno

In attesa di scendere in campo contro Shang Juncheng per la finale dell’ATP 250 di Chengdu, Lorenzo Musetti ha già scoperto il percorso che dovrà affrontare tra pochi giorni nell’ATP 500 di Pechino 2024. Nella mattinata italiana si è svolto infatti il sorteggio del tabellone principale del prestigioso torneo in programma nella capitale cinese a partire dal 26 settembre.

Il toscano, accreditato della sesta testa di serie, debutterà contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni per poi incrociare eventualmente agli ottavi il vincente del derby casalingo tra la wild card Bu e Shang, ovvero il suo avversario di oggi nell’ultimo atto di Chengdu. Uno spicchio di tabellone tutto sommato favorevole per l’azzurro, che ha le carte in regola per approdare ai quarti.

A quel punto Musetti potrebbe trovare il russo uno tra il n.4 del seeding Andrey Rublev e gli spagnoli Davidovich Fokina e Carreno Busta, mentre guardando avanti ad un’ipotetica semifinale si profilerebbe all’orizzonte uno scontro con il connazionale numero 1 al mondo Jannik Sinner (in alternativa con il bulgaro Dimitrov o con il tedesco Struff).