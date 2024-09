Il tabellone di Matteo Berrettini a Tokyo: possibile derby all’esordio, poi la rivincita degli US Open?

Matteo Berrettini è uno dei protagonisti più attesi in vista dell’ATP 500 di Tokyo 2024, in programma dal 25 settembre al 1° ottobre sui campi in cemento dell’Ariake Colosseum. Il tennista romano, reduce dalla positiva esperienza in Coppa Davis con la maglia azzurra nel girone di Bologna, ha scelto infatti il torneo nipponico per cominciare la sua tournée asiatica.

Escluso dal novero delle otto teste di serie, Berrettini non è stato particolarmente fortunato nel sorteggio odierno e dovrà superarsi per arrivare fino in fondo. Il finalista di Wimbledon 2021 affronterà al debutto un giocatore proveniente dalle qualificazioni, che potrebbe anche essere Luca Nardi o Mattia Bellucci (impegnati nell’ultimo turno del tabellone cadetto) per un eventuale derby tricolore.

Nel caso in cui dovesse superare il primo turno, l’ex numero 6 al mondo entrerebbe probabilmente in rotta di collisione con Taylor Fritz (nettamente favorito sul francese Arthur Fils). Il 26enne americano sta attraversando un ottimo periodo di forma, dopo aver raggiunto la finale agli US Open, inoltre ha vinto tutti e quattro gli scontri diretti ufficiali con l’azzurro.

Il più recente risale proprio a Flushing Meadows, quando un lanciatissimo Fritz ebbe la meglio in tre set (6-3 7-6 6-1) su Matteo al secondo turno. Il numero 45 del ranking, in caso di impresa contro lo statunitense, potrebbe incrociare ai quarti un altro americano (Opelka e Shelton i due candidati principali) mentre è quasi impossibile indicare il possibile avversario dell’ipotetica semifinale.