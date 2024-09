Hubert Hurkacz rinuncia al torneo di Shanghai: conseguenze importanti nel ranking ATP

Una decisione dura da prendere. Il polacco Hubert Hurkacz si è visto costretto a fare i conti con la sua situazione fisica. Dopo essere stato sconfitto negli ottavi di finale dell’ATP500 di Tokyo (Giappone) dal britannico Jack Draper, Hubi si è trovato a un bivio e la direzione scelta è stata quella più saggia, ovvero la salvaguardia della propria salute.

Da Wimbledon, con quel brutto infortunio al ginocchio, Hurkacz non è mai riuscito a recuperare al meglio, anche per la voglia che aveva di tornare subito in campo. Probabilmente, in una stagione che sta entrando nella sua fase finale, la scelta è quella di mettere insieme i pezzi del puzzle, piuttosto che rischiare di disperderli completamente.

E così, niente Masters1000 di Shanghai per lui e questo ha dei riflessi importanti nella classifica mondiale. Hubi, infatti, non potrà difendere il titolo dell’anno scorso e automaticamente perdere 1000 punti nel ranking. Pertanto, uscirà dalla top-10 al termine del tour asiatico.

Vedremo se Hurkacz sarà poi al via degli eventi della stagione indoor o se preferirà dare appuntamento a tutti in Australia per la prossima annata. Nel 1000 cinese, quindi, l’australiano Chris O’Connell entrerà nel tabellone principale, vista questa defezione.