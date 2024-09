Hockey pista, l’Italia ha la meglio sul Cile nella seconda partita dei Mondiali femminili

Una vittoria sofferta. L’Italia femminile ruggisce ancora ai Mondiali Femminili 2024 di hockey pista, in corso di svolgimento a Novara. Nel secondo match del Gruppo B infatti, le azzurre hanno superato il Cile 3-2.

Match teso e sofferto per Lapolla e compagne. Le sudamericane infatti passano dopo meno di cinque minuti con Munoz, ma Orsato è pronta in meno di due minuti a griffare il punto del pari. Il primo tempo è giocato a buon ritmo: a cinque giri di lancette dalla fine è ancora Munoz a marcare, l’1-2 con cui il Cile va al riposo.

Nella ripresa l’Italia è chiamata a ribaltare il punteggio. E ci riesce: pareggio sul 2-2 di Lapolla su rigore dopo meno di dieci minuti del secondo tempo, poi zampata vincente di Ghirardello ancora dal dischetto per il punto del 3-2 che manda davanti le ragazze di Massimo Giudice. Da quel momento in poi le cose, al netto di una chance per il Cile con Donoso, non cambiano più.

L’Italia vince ancora, domani la sfida contro la Spagna, sempre alle 19.00: iberiche oggi travolgenti, capaci di superare 14-0 l’Inghilterra.

Classifica Girone A: Argentina 6, Portogallo 6, Francia 0, Colombia 0

Classifica Girone B: Italia 6, Spagna 4, Cile 1, Gran Bretagna 0