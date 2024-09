Hockey pista femminile, l’Italia strapazza la Colombia e vola in semifinale ai Mondiali

Un match senza storia. La Nazionale italiana di hockey pista femminile ha strapazzato per 6-0 la Colombia in occasione dei quarti di finale dei Mondiali 2024 di Novara, staccando così ufficialmente il pass per le semifinali.

Il risultato parla da solo. Le nostre ragazze hanno dominato in lungo ed in largo sulla compagine sudamericana, riducendo al minimo i rischi e divertendo non poco il pubblico accorso sugli spalti del Pala Igor. L’inizio è tuttavia molto fisico, con un valzer dei falli abbastanza bilanciato tra le due parti.

A 17:33 è Bertinato a trovare l’azione giusta, segnando un vantaggio meritato. Il raddoppio arriva invece a 11:47, per merito di Taccardi, abile a trasformare un tiro diretto dopo un fallaccio da cartellino blu di Ferreira. La situazione si ripete in fotocopia in apertura di ripresa, ma stavolta l’azzurra non riesce a concretizzare.

Proprio nelle battute iniziali del secondo tempo la Colombia ha la possibilità di riaprire il match con un rigore, non trasformato da Bedoya. L’Italia attiva allora il killer instinct, siglando a 20:06 il 3-0 con Taccardi. E’ il preludio di un monologo a tinte tricolori.

A 17:12 Orsato cala il poker, a 16:26 ancora Taccardi mette a referto la manita. Alla festa si aggiunge poi nuovamente Bertinato, autrice del 6-0, timbrato a 12:51. Domani, venerdì 20 settembre, le azzurre affronteranno il Portogallo. L’inizio della sfida è previsto per le ore 21:00. Il cammino prosegue.