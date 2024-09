Hockey pista femminile, l’Italia cede al Portogallo ai Mondiali: le azzurre giocheranno per il bronzo

Il percorso iridato dell’Italia ai Mondiali 2024 di hockey su pista femminile, in corso di svolgimento a Novara, si ferma alle semifinali. Le azzurre, infatti, hanno ceduto per 0-2 al Portogallo: ora per Lapolla e compagne rimane comunque aperta la possibilità di giocarsi il bronzo. Le lusitane erano più forti sulla carta e lo hanno dimostrato. In una partita carica di tensione le reti, una per tempo, di Severino e Coelho, hanno deciso la sfida.

Per le ragazze di Massimo Giudice resta il rammarico di non aver sfruttato una chance da tiro libero con Taccardi appena dopo aver subito lo 0-1, ma anche la consapevolezza di avercela messa tutta di fronte al Portogallo, che domani contenderà l’oro alla Spagna.

La finale per il terzo posto, invece, vedrà l’Italia – alle ore 13:30 – misurarsi con l’Argentina: le sudamericane sono uscite nettamente sconfitte per 1-4 dal confronto con le “Furie Rosse”. Tanto al maschile, quanto al femminile, il dominio delle quattro Nazionali è netto e tangibile.