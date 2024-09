Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successi per Renon su Unterland e Merano su Vipiteno

Sabato sera di grande importanza per la Alps Hockey League 2024-2025. 12 squadre in campo, 5 delle quali italiane, con 4 impegnate in due derby che si sono dimostrati decisamente intensi e vibranti.

Nel derby tra Renon e Unterland Cavaliers il successo va ai padroni di casa per 5-4. Ospiti che dominano in avvio con un 3-0 immediato con le reti di Sullmann, Zerbetto e Girardi, ma Renon risponde con Szypula e Lang con il 2-3 di fine primo tempo. Il secondo periodo vede di nuovo i Cavaliers allungare con Zerbetto per il 4-2, ma Renon prima accorcia con Insam, quindi pareggia con lo stesso Insam a 6 secondi dal termine. Il match va all’overtime con Kostner che decide tutto dopo soli 15 secondi.

Secca sconfitta invece per Gherdeina che crolla per 1-7 in casa del KHL Sisak con i padroni di casa che sono volati sul 4-0 già a metà incontro.

Il derby tra Merano e Vipiteno, invece, ha visto il successo dei padroni di casa per 3-1. A passare in vantaggio, però, sono stati i Broncos con la rete di Niccolai al minuto 10:29. Pareggio in chiusura di prima frazione con Tomasini al 19:34. Merano opera il sorpasso al 34:17 con Gellon che, al 58:50 chiude i conti con la rete del 3-1.

Gli altri match: Celje-Red Bull Salisburgo Junior 2-3, Jesenice-Bregenzerwald 5-4 dopo overtime, Kitzbuehel-Zeller Eisbaren 5-2.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2024-2025

1 Adler Stadtwerke Kitzbühel 3 3 0 0 0 18 4 +14 9

2 HC Meran/o Pircher 3 1 0 2 0 12 8 +4 7

3 SIJ Acroni Jesenice 3 0 0 3 0 11 8 +3 6

4 Rittner Buam SkyAlps 3 1 0 1 1 12 10 +2 6

5 Red Bull Hockey Juniors 4 1 1 1 1 8 14 -6 6

6 Wipptal Broncos Weihenstephan 3 1 1 1 0 9 7 +2 5

7 KHL Sisak 2 1 0 0 1 9 4 +5 4

8 S.G. Cortina Hafro 2 1 0 0 1 6 3 +3 4

9 EK Die Zeller Eisbären 3 1 2 0 0 6 9 -3 3

10 EC Bregenzerwald 2 0 0 0 2 6 8 -2 2

11 Hockey Unterland Cavaliers 3 0 1 0 2 8 12 -4 2

12 HK RST Pellet Celje 2 0 2 0 0 4 8 -4 0

13 HC Gherdeina valgardena.it 3 0 3 0 0 3 17 -14 0