GTWC Europe, WRT firma una meravigliosa doppietta a Monza

Rimonta e vittoria per WRT nella 3h di Monza valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Ahmad Al Harthy/Sam De Haan/Jens Kligmann, regolarmente iscritti in Bronze Cup, hanno vinto con un minimo scarto nei confronti della BMW n. 32 WRT di Sheldon van der Linde/Charles Weerts/Dries Vanthoor e la Ferrari n. 51 di Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril.

La Ferrari n. 51 AF Corse ha tenuto la vetta durante l’intero primo stint dominando la scena con Alessio Rovera. Il lombardo ha fatto la differenza evitando i tanti contatti che si sono verificati nel corso del primo giro. Su tutti la carambola in curva 1 tra la Mercedes n. 48 Team Winward, l’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing e la BMW n. 32 WRT oltre ad un incidente alla ‘Variante della Roggia’ tra la Porsche n. 80 Lionspeed GP, la Ferrari n. 71 Kessel Racing e la Mercedes n. 10 Boutsen VDS.

Rovera ha consegnato la macchina al monegasco Vincent Abril, leader con margine nei confronti della Porsche n. 22 Schumacher CLRT di Kevin Estre e della BMW n. 46 WRT di Valentino Rossi. Un errore del francese alla ‘Variante Ascari’ ha però cambiato le carte in tavola con il ‘Dottore’ che ha ereditato il secondo posto alle spalle della Ferrari n. 51.

Il problema di Estre ha cambiato radicalmente la storia della 3h di Monza, tutti hanno effettuato il terzo pit stop extra previsto per questo evento in regime di bandiera gialla e si sono preparati per una seconda lunga parte d’azione senza neutralizzazioni.

Il danno alla McLaren n. 158 Garage 59 e la seguente pausa per la Ferrari n. 52 AF Corse ha dato vita ad una lunga bagarre strategica che ha completamente modificato i valori in campo. La BMW n. 30 WRT presente in Bronze Cup si è ritrovata al top ed ha iniziato a difendersi con Jens Kligmann dall’ipotetico ritorno della BMW n. 32 WRT di Dries Vanthoor e della Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi.

La prima e la seconda auto, rispettivamente in penultima ed ultima piazza dopo l’opening lap della 3h di Monza, hanno tagliato nell’ordine la competizione in prima e seconda piazza. WRT ha quindi ottenuto una meravigliosa doppietta con Ahmad Al Harthy/Sam De Haan/Jens Kligmann (n. 30) davanti a Sheldon van der Linde/Charles Weerts/Dries Vanthoor (n. 32). Beffa, invece, per la Ferrari n. 51 che con Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril ha chiuso il podio battendo Tresor Attempto Racing Audi n. 99, WRT BMW n. 46, Boutsen VDS Mercedes n. 9, Century Motorsport BMW n. 991 e Pure Rxcing Porsche n. 911. Niente podio ancora una volta quindi per la BMW di Valentino Rossi, quinto sotto la bandiera a scacchi.

Prossima prova del GTWC Europe a Barcellona tra due settimane valida come finale della Sprint Cup.