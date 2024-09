GTWC Europe, penultima tappa Endurance con la 3h Monza

Penultimo round del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup questo fine settimana con la tradizionale 3h Monza. Manca sempre meno al via di una prova oramai decennale, dal 2011 ad oggi solamente nel 2020 e nel 2022 non si è disputata a favore di due edizioni della 3h di Imola.

Il tracciato brianzolo, completamente rinnovato e recentemente protagonista del GP Italia di F1, ospita oltre 50 GT3 per una tappa cruciale in ottica campionato. Aston Martin e Comtoyou Racing può infatti già chiudere matematicamente la corsa al titolo grazie alla solida prestazione disputata al Nurburgring a meno di un mese dalla storica affermazione nella 24h Spa.

Mattia Drudi, Nicki Thiim e Marco Sorensen (n. 7) guidano per ora la graduatoria assoluta con 54p contro i 39p di Christopher Haase/Alex Aka/Ricardo Feller (Tresor Attempto Racing Audi n. 99) ed i 38p di Jordan Pepper/Franck Perera/Marco Mapelli (GRT Grasser Racing Team Lamborghini n. 163).

Porsche, Ferrari, Lamborghini, più volte a segno nella 3h Monza e Mercedes proveranno ad inserirsi nella bagarre per il successo insieme a BMW che principalmente con ROWE Racing dovrà recuperare terreno. Il team tedesco completò una spettacolare doppietta nel 2023, la vittoria fu firmata da Phillip Eng/Marco Wittmann/Nick Yelloly.

A Monza torna anche la BMW M4 GT3 n. 46 Team WRT che non aveva gareggiato nelle ultime sfide del GTWC Europe Sprint Cup. Valentino Rossi insegue il primo acuto in carriera nell’Endurance Cup in compagnia di Maxime Martin e Raffaele Marciello.

Da segnalare ai margini del week-end alcuni cambi di equipaggio vista la scomoda concomitanza con la sei ore di Indianapolis valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Peccato quindi non vedere all’opera alcuni degli abituali volti iscritti alla classe PRO, puntualmente sostituiti in vista della quarta delle cinque tappe del GTWC Europe Endurance Cup.