GTWC Europe, inizia il week-end di Monza. Ferrari, Lamborghini e Valentino Rossi giocano in casa

Inizia con la prima sessione di prove libere il week-end di Monza per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Tante le novità in griglia in vista del penultimo atto della stagione riservata alle competizioni dopo una breve pausa ed il round Sprint di Magny-Cours.

Century Motorsport BMW n. 991 ha fatto la differenza nella mattinata brianzola con l’ex campione di FIA Formula E Jake Dennis. Il britannico si è inserito in vetta nella classifica generale ed in Bronze Cup precedendo la BMW n. 32 WRT e la Lamborghini n. 19 GRT Grasser Racing Team (Silver Cup).

13mo crono per la BMW n. 46 WRT di Valentino Rossi, nuovamente in azione con Maxime Martin e Raffaele Marciello. Il belga e l’elvetico tornano in coppia con il ‘Dottore’ nel campionato SRO, il terzetto insegue il primo podio stagionale.

La notizia più importante del week-end riguarda in ogni caso l’obbligo da parte di tutti i team di effettuare tre soste obbligatorie ai box. La decisione è stata presa vista l’impossibilità dei vari equipaggi di completare i 65 minuti previsti come tempo massimo di guida per ogni pilota.

Di conseguenza ogni stint avrà una durata minima di 45 minuti ed un massimo di 50 (solitamente è 55 minuti e 65 per l’Endurance Cup). La sosta extra potrà essere effettuata in ogni momento, ma non vi sarà la chance di cambiare gomme o pilota.