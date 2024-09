GTWC Europe, Ferrari n. 51 in pole a Monza

Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril firmano con la Ferrari n. 51 AF Corse la pole per la 3h Monza, quarto atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. I due italiani ed il monegasco che per questa singola prova rimpiazza Davide Rigon, hanno fatto la differenza in due sessioni su tre ottenendo con merito il best lap nella classifica combinata.

Mattia Drudi/Marco Sorensen/Nicki Thiim (Comtoyou Racing Aston Martin n. 7) e Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Morad (Mercedes-AMG Team MANN-Filter n .48), rispettivamente in seconda e terza piazza, seguono nell’ordine davanti alla BMW n. 32 WRT e la Porsche n. 22 Schumacher CLRT.

7mo posto, invece, la BMW n. 46 di Valentino Rossi/Maxime Martin/Raffaele Marciello, il tridente ha ottenuto una posizione in Top10 alle spalle della Lamborghini n. 163 GRT Grasser Racing Team che a luglio vinse la 3h del Nurburgring.

Non ci sono stati significativi colpi di scena nella lotta contro il cronometro ad eccezione di una red flag nel corso della Q2 per un contatto contro le barriere all’uscita dell’Ascari da parte della BMW n. 98 ROWE Racing. Oggi alle 15.30 il via della 3h Monza valida per il GTWC Europe Endurance Cup, appuntamento come sempre live sul canale YouTube del campionato oppure in alternativa su Sky Sport.