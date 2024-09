Griglia di partenza Superbike, GP Francia 2024: Alex Lowes in pole sul bagnato, poi Bulega e Redding

Alex Lowes ha messo a segno il miglior tempo nella superpole del Gran Premio di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale superbike 2024. Sul tracciato di Magny-Cours la pioggia ha stravolto tutti i piani, con una situazione davvero complicata per i piloti. Da questo scenario è emerso il britannico della Kawasaki che ha fissato il limite in 1:51.946 con 722 millesimi su Nicolò Bulega (Ducati) mentre è terzo il britannico Scott Redding (BMW) a 853.

Quarta posizione per lo statunitense Garrett Gerloff (BMW) a 1.081, quinta per l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 1.533, mentre è sesto lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 1.888. Settima posizione per Axel Bassani (Kawasaki) a 1.943, quindi ottavo Jonathan Rea (Yamaha) a 2.230, nono Andrea Locatelli (Yamaha) a 2.532, mentre completa la top10 Danilo Petrucci (Ducati) a 2.865.

Si ferma in 14a posizione Andrea Iannone (Ducati) a 4.155, davanti a Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 4.198, mentre è 18° Alessandro Delbianco (Yamaha) a 5.531 alle spalle di Alvaro Bautista (Ducati) in grossa difficoltà a 4.684.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica della superpole del GP di Francia.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI FRANCIA

1 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’51.946 6 2’43.833 234 261 1’51.946

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’52.718 +0.772 5 PIT IN 249 260 1’52.718

3 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’52.799 +0.853 7 +0.714 +1.386 +1.836 1’54.425 225 229 1’52.799

4 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’53.027 +1.081 7 +0.362 +0.217 +0.439 1’53.027 263 263 1’53.027

5 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’53.479 +1.533 7 +0.478 +0.901 +1.253 1’53.736 239 246 1’53.479

6 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’53.834 +1.888 7 +0.524 +0.571 +0.979 1’53.834 263 263 1’53.834

7 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’53.889 +1.943 7 +0.845 +1.777 +3.132 1’56.466 239 245 1’53.889

8 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’54.176 +2.230 7 +0.328 +0.865 +3.274 1’57.766 258 258 1’54.176

9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’54.478 +2.532 7 +0.330 +1.308 +2.200 1’55.397 245 245 1’54.478

10 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’54.811 +2.865 4 +1.120 +1.867 +3.426 1’57.418 248 275 1’54.811

11 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’54.887 +2.941 7 +0.527 +1.224 +1.814 1’54.887 245 245 1’54.887

12 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’54.968 +3.022 7 +0.753 +1.051 +1.996 1’54.968 242 242 1’54.968

13 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’55.993 +4.047 7 PIT IN 225 243 1’55.993

14 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’56.101 +4.155 6 +1.013 +1.598 +2.655 1’56.418 231 236 1’56.101

15 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’56.144 +4.198 3 PIT IN 243 252 1’56.144

16 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’56.583 +4.637 7 +7.024 +9.619 +11.981 2’06.434 233 248 1’56.583

17 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’56.630 +4.684 6 +1.245 +2.566 +4.098 1’57.722 228 231 1’56.630

18 52 DELBIANCO Alessandro Yamaha YZF R1 1’57.477 +5.531 7 +2.183 +4.086 +5.949 1’59.901 235 250 1’57.477

NQ 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’58.699 +6.753 6 +1.818 DEL DEL DEL 224 224 1’58.699

NQ 75 LOPES Ivo Honda CBR1000 RR-R 2’01.765 +9.819 7 +2.340 +4.690 +6.911 2’01.765 203 209 2’01.765

NQ 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 2’01.867 +9.921 3 PIT IN 260 260 2’01.867

NQ 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 2’02.211 +10.265 2 PIT IN 248 248 2’02.211