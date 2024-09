Griglia di partenza MotoGP, GP Emilia-Romagna 2024: risultati e classifica qualifiche

Andate in archivio le qualifiche del GP di Emilia-Romagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, i centauri della classe regina si sono confrontati in un time-attack particolarmente intenso in cui è stato necessario dar fondo a tutte le energie per la conquista della pole-position.

Ci si attendeva un confronto tra Francesco Bagnaia e il duo spagnolo formato da Jorge Martin e da Marc Marquez. Pecco, ieri, aveva messo in mostra un grande passo in termini di costanza, trovando anche la quadra sul giro secco, trovando delle soluzioni sul quarto settore della pista che lo aveva fatto un po’ tribolare.

Martin e Marquez, nello stesso tempo, avevano lasciato intendere di avere ottime basi per andare all’attacco della pole-position, in considerazione della variabilità del meteo. L’incertezza regnava sovrana e i team erano pronti a ogni evenienza anche per capire quale sarebbe stato il momento opportuno per scendere in pista e fare il meglio possibile.

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP EMILIA-ROMAGNA

Q2:

In aggiornamento

Q1:

1. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

2. 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA

3. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI

4. 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA

5. 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA

6. 36 Joan MIR Repsol Honda Team HONDA

7. 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA

8. 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

9. 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

10. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA

11. 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

12. 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA