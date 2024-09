GP Montreal 2024: Tadej Pogacar si prende la corsa con un dominio incontrastato. Nono Zambanini

Tadej Pogacar mette la sua firma anche in Canada. Al Gp di Montreal, classica World Tour che chiude il weekend nordamericano, lo sloveno detta la sua legge: va via in solitaria e distrugge i rivali timbrando la vittoria numero 22 in stagione. Il favorito per i Mondiali di Zurigo, se mai ci fossero stati dubbi, è lui.

Tre corridori hanno animato la corsa andando all’attacco sin dalla prima parte di gara: Michael Leonard (Ineos Grenadiers), Gil Gelders (Soudal-QuickStep) e Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale). Vantaggio che per loro però non è stato esorbitante visto l’inseguimento condotto dalla UAE Emirates, che li ha tenuti sempre sotto controllo.

Ha provato il contrattacco a 50 chilometri dal traguardo Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), che ha raggiunto i fuggitivi, ma poco dopo il gruppo è tornato compatto. UAE Emirates sempre attentissima in attesa di lanciare il proprio capitano, che a 25 chilometri dal traguardo ha messo in mostra le sue doti.

Tadej Pogacar è riuscito ad andare via in solitaria, con Matteo Jorgenson, Julian Alaphilippe e Pello Bilbao che sono gli unici che hanno provato a rispondere, senza successo.

Lo sloveno ha guadagnato subito una ventina di secondi sul plotone e da lì praticamente il finale è stato scontato: una lunga cavalcata solitaria che ha portato il vincitore di Giro e Tour al trionfo sul traguardo, senza diritto di replica per i rivali.

Nella sfida tra gli umani il migliore è Pello Bilbao, che chiude secondo a 25”. Completa il podio Alaphilippe che regola il gruppo con Van Gils e Izagirre in top-5. In casa Italia positiva la performance di Edoardo Zambanini, che chiude in nona piazza.