GP Industria & Artigianato 2024: tutti contro Ben Healy a Larciano

Mese di settembre, tornano le classiche del calendario ciclistico in Italia. Si comincia con la 46ma edizione del GP Industria & Artigianato che come di consueto avrà partenza ed arrivo in quel di Larciano.

PERCORSO

196,3 chilometri di gara con quattro giri del circuito da percorrere. Sono due percorsi differenti: il primo vede come protagonista il Fornello, ascesa di 2,9 chilometri al 6,3%, mentre le ultime due tornate vedranno i corridori scalare il San Baronto, ascesa tipica di questa corsa: 8,4 chilometri al 3,5%. Ultimo scollinamento a 7 chilometri dall’arrivo, con una discesa tecnica da affrontare.

FAVORITI

L’uomo più atteso è sicuramente il campione uscente, l’irlandese Ben Healy. Al Tour de France ha dato spettacolo con i suoi attacchi e parte sicuramente per centrare il bis. Da seguire la solita armata UAE Emirates che non schiera i big ma fa paura anche con i giovani: Finn Fisher-Black ed Antonio Morgado. Nomi da seguire anche quelli di Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA) e Gregor Mühlberger (Movistar Team).

ITALIANI

Daniele Bennati schiera la sua selezione azzurra con alcuni giovani e diversi corridori interessanti come Simone Velasco, Christian Scaroni, Vincenzo Albanese e Davide De Pretto. Da seguire anche Davide Formolo in casa Movistar ed Alessandro Covi per la UAE Emirates. Giulio Pellizzari vorrà regalare l’ultima perla alla VF Group – Bardiani CSF – Faizanè prima del passaggio tra i professionisti.