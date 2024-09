GP Industria&Artigianato 2024, il percorso ai raggi X. Decisivi i passaggi sulla salita del Fornello

Domenica si disputerà la quarantaseiesima edizione del Gran Premio Industria&Artigianato, noto in passato anche come GP di Larciano, visto che la partenza e l’arrivo sono proprio nel paese in provincia di Pistoia. Una classica ormai storica che si corre sul territorio italiano e che spesso richiama tanti protagonisti del ciclismo mondiale, come dimostra l’albo d’oro, con la vittoria di Ben Healy lo scorso anno o quella di Diego Ulissi nel 2022, senza dimenticare quelle precedenti di Mauri Vansevenant o di Matej Mohoric e Adam Yates.

La parte iniziale del percorso è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alle edizioni precedenti, con un lungo tratto pianeggiante di quattordici chilometri che verrà percorso per quattro volte. In questa prima fase della corsa si attraversano i comuni di Larciano, Biccimurri, Castelmartini, Cerbaia e Lamporecchio, Dopo questo primo percorso, ce ne sarà un secondo da affrontare due volte e che comprende la salita di Fornello e la discesa verso Vinci.

Si torna ancora a Larciano, con i corridori che dovranno affrontare ancora per tre volte la salita di Fornello, ma questa volta si arriva fino a San Baronto, tratto di strada ripristinato proprio per questa edizione. Dall’ultimo passaggio in vetta resteranno circa sei chilometri all’arrivo, prevalentemente in discesa fino a Lamporecchio. Da qui il percorso ritorna leggermente in salita fino al traguardo situato a Larciano.

Non c’è ancora la startlist ufficiale della corsa, ma si possono notare la presenza di grandi squadre come la UAE Team Emirates (sicuro presente lo svizzero Marc Hirschi, la EF Education-EasyPost e la Movistar. La speranza è che possano essere protagonisti qualche corridore italiano, magari qualcuno di coloro che prenderà parte all’Europeo e che potrebbe testare la gamba e la condizione.