Golf, un entusiasmante Matteo Manassero vola al comando del BMW PGA Championship ad un round dal termine

I golfisti del DP World Tour continuano a dare spettacolo nel ricco ed attesissimo appuntamento settimanale. Siamo infatti a sole 18 buche dal termine di un appassionante BMW PGA Championship (montepremi 9 milioni di dollari) con un italiano che irrompe meritatamente al comando. Matto Manassero piazza un entusiasmante -9 bogey free nel giorno del suo onomastico balzando al comando con lo score complessivo di -18 (198 colpi), dopo aver siglato 7 birdie ed uno spettacolare eagle al par 5 della buca 4.

L’azzurro vanta ben tre lunghezze di margine sul nordirlandese Rory McIlroy e sull’americano Billy Horschel, tra i migliori di giornata rispettivamente con -6 e -7. -14 e quarta posizione in solitaria per Matthew Baldwin. L’inglese, leader dopo il round d’apertura, resiste nelle zone alte della classifica nonostante il discreto -1 giornaliero. Scorrendo la leaderboard troviamo in quinta posizione con il punteggio di -13 il francese Antoine Rozner ed il sudafricano Thristan Lawrence. Quest’ultimo recupera ben 8 posti grazie ad un superbo -7.

Sul percorso par 72 del Wentworth Club di Virginia Water (Inghilterra) c’è ancora Inghilterra in top ten con la settima piazza a -12 di Aaron Rai, seguito ad un colpo di distanza dal connazionale Harry Hall. Nona posizione infine con lo score di -10 per il tedesco Yannik Paul, il padrone di casa Marcus Armitage e lo scozzese Robert MacIntyre. Risale dalle retrovie il belga Thomas Detry, che mette a segno un ottimo -6 di giornata issandosi fino alla dodicesima posizione con -9.

Domani spazio all’ultimo e decisivo round, con Matteo Manassero che guarda tutti dall’alto. Il veronese, vincitore a Wentworth da giovanissimo nel 2013, vuole bissare il successo colto ormai 11 anni fa e certificare ancora una volta il suo ritorno ad altissimi livelli. Il golfista italiano sta infatti cementando la presenza nella top ten della Race to Dubai, ed ambisce inoltre ad una preziosissima carta per il PGA Tour della prossima stagione. Domenica sarà dunque uno snodo cruciale per le sue velleità.