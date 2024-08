Golf, Scheffler torna a guadagnare nel terzo round del Tour Championship ipotecando la vittoria

La settimana del PGA Tour continua con lo spettacolo del Tour Championship. Il ricchissimo evento riservato ai migliori 30 golfisti della FedEx Cup è giunto infatti ad un round dalla conclusione. Il torneo che chiude la sequenza di kermesse rilevanti della stagione vede al comando il mattatore del 2024. Scottie Scheffler ha inserito infatti nuovamente le marce alte tornando ad allungare sul resto della concorrenza.

Forte della dote iniziale di -10 il numero uno dell’Official World Golf Ranking non ha di certo tirato i remi in barca siglando tre round di assoluta sostanza. Scheffler ha chiuso la terza tornata con un solido -5, che lo issa ad uno score complessivo di -26. Come nel round d’esordio lo statunitense è incappato in un bogey alla buca 1 prima di inanellare una serie di 6 birdie. Per il ventottenne di Ridgewood sono ben 5 le lunghezze di margine sul connazionale Collin Morikawa, che in ogni caso non molla e piazza un ottimo -4 di giornata. Dietro di loro il vuoto.

Sul percorso par 71 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti) in terza posizione troviamo infatti con lo score di -17 lo statunitense Sahith Theegala, seguito ad un colpo dal connazionale Xander Schauffele. -15 e quinta piazza per l’americano Wyndham Clark e per l’australiano Adam Scott, poi con -14 al settimo posto figura Sam Burns. Migliore di giornata l’irlandese Shane Lowry, che timbra un gran -6 recuperando 5 posizioni fino all’ottava piazza con lo score di -13.

Scorrendo la classifica troviamo al nono posto con -12 il giapponese Hideki Matsuyama, mentre chiudono la top ten con -11 il sudcoreano Sungjae Im, il nordirlandese Rory McIlroy e lo svedese Ludvig Aberg. Sussulto d’orgoglio per Viktor Hovland. Il norvegese recupera 12 posizioni grazie al -6 di giornata che lo assesta al 13° posto con il punteggio di -10. Crolla invece Tony Finau, che incappa in un negativo +3 scivolando ai margini della top 20 con un complessivo -6. Domani spazio all’ultimo e decisivo round.