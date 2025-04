Golf, Si Woo Kim guida l’RBC Heritage ad una tornata dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia in questo fine settimana pasquale. Siamo infatti arrivati al termine del terzo round dell’RBC Heritage (montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel 1969 e conosciuto anche con il nome di Heritage Classic. A 18 buche dalla conclusione regna ancora l’incertezza in quanto la classifica è cortissima nelle zone alte.

A guidare la leaderboard troviamo Si Woo Kim. Il sudcoreano piazza una solida tornata da -5 nel round del sabato balzando al comando con lo score complessivo di -15 (198 colpi). L’asiatico vanta una lunghezza di margine sugli americani Andrew Novak e Justin Thomas. Quest’ultimo, in testa dopo metà gara, non va oltre il -2 di giornata pur restando in lizza per la vittoria conclusiva.

Sul percorso par 71 dell’Harbour Town Golf Links di Hilton Head Islands (South Carolina, Stati Uniti d’America) in quarta posizione troviamo a -13 lo statunitense Maverick McNealy, seguito ad un colpo di distanza dal connazionale Brian Harman e dall’inglese Tommy Fleetwood. -11 e settima piazza per i padroni di casa Scottie Scheffler e Russell Henley, mentre chiudono la top ten con il punteggio di -10 in nona posizione il canadese Mackenzie Hughes, l’australiano Cam Davis, ed infine gli americani Keegan Bradley e Patrick Cantlay.

Risale dalle retrovie Byeong Hun An. Il sudcoreano sigla un superbo -8 che gli permette di recuperare ben 41 posizioni al 16° posto proprio con lo score complessivo di -8. Ribaltoni dunque ancora possibili vista la ristrettezza della classifica con Scheffler che difficilmente riuscirà a bissare il successo colto nella passata stagione. Nella serata di Pasqua spazio all’ultimo e decisivo round.