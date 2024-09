Golf: Matteo Manassero sale ancora a Wentworth insieme a McIlroy. Baldwin continua a guidare

Si chiude senza chiudersi la seconda giornata del BMW PGA Championship a Wentworth. Gli ultimi gruppi del secondo giro, infatti, sono andati incontro alla sospensione per oscurità. E questo non è un fattore secondario, perché c’è anche di mezzo la quota del taglio, come vedremo tra poco. Intanto è Matthew Baldwin che mantiene la leadership, con un complessivo -13 che lo rende sostanzialmente l’uomo “in fuga”, per quanto di fuga ci possa essere con due colpi di vantaggio.

Alle sue spalle, con -5 odierno (un colpo in meno di Baldwin) e -11 in totale, c’è Niklas Norgaard. Ma, se il danese è anch’egli in grado di mantenere il proprio status dopo ieri, il vero balzo lo fa Antoine Rozner, che gira in -7, sale a -10, recupera 20 posizioni e s’inserisce in terza posizione proprio davanti a Matteo Manassero e Rory McIlroy (-9 per entrambi). Avanzano con il suono del -4 sia l’italiano che il nordirlandese, destinati ad affrontare da protagonisti il fine settimana.

Resta sesto da solo a -8 Billy Horschel: per l’americano giro in -8 che gli consente di precedere un sestetto per buona misura dall’aspetto importante. In settima posizione a -7, infatti, ci sono gli inglesi Oliver Wilson, Harry Hall e Tommy Fleetwood, lo scozzese Robert MacIntyre, il tedesco Yannik Paul e il canadese Aaron Cockerill.

Si diceva del fattore legato alla quota taglio. Ballano infatti due posizioni, al momento, tra la prosecuzione o meno del torneo per Edoardo Molinari ed Andrea Pavan, che al momento si trovano al 66° posto a -1 e dipendono fondamentalmente da ciò che faranno pochi altri domani mattina a partire dalle 8:10 italiane. Di sicuro non vedremo Guido Migliozzi, non in grado di trovare una buona giornata (+4 oggi, +6 totale) e 120° alla fine, senz’altro condizionato dal modo in cui è arrivato a Wentworth. Ritiro, invece, per Francesco Molinari, che molla alla 13a buca quando già la sua situazione era compromessa (+9, ma già ieri era +7).