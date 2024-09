Golf, Matt Wallace ha bisogno del playoff per aggiudicarsi l’Omega European Masters, top ten per Guido Migliozzi

I golfisti del DP World Tour si mettono alle spalle un nuovo fine settimana di fatiche archiviando l’Omega European Masters (montepremi 2,5 milioni di euro). L’evento nato nel lontano 1923 e conosciuto fino al 1992 con il nome di Swiss Open sorride a Matt Wallace. L’inglese chiude la kermesse elvetica con lo score complessivo di -11 (269 colpi) al termine di un sofferto ultimo giro vissuto alla pari con il par con l’iberico Alfredo Garcia-Heredia che lo costringe alle buche di playoff.

Ne basta una a Wallace, che piazza il birdie vincente alla prima buca supplementare riscattandosi proprio alla 18 che in precedenza aveva sorriso alla spagnolo. Terza posizione in solitaria con -10 per l’inglese Andrew Johnston. Quarta piazza con il punteggio di -8 per l’australiano Jason Scrivener e per lo svizzero Cedric Gugler, seguiti ad un colpo dall’inglese Alex Fitzpatrick e dall’olandese Joost Luiten.

Sul percorso par 70 del Crans-sur-Sierre Golf Club di Crans Montana (Svizzera) chiudono la top ten all’ottavo posto con lo score di -6 il giapponese Rikuya Hoshino, il sudafricano Casey Jarvis, lo svedese Henrik Norlander ed il nostro Guido Migliozzi. Il golfista veneto è tra i migliori di giornata grazie ad un superbo -5 che gli consente di recuperare ben 13 posizioni. 12esima piazza invece per Edoardo Molinari, che a causa di un bogey alla buca 17 rinuncia al ritorno in top ten che manca ormai dal 2022. Ultima tornata da -5 anche per Andrea Pavan, che risale fino al 22° posto con il punteggio complessivo di -3. Il migliore di giornata tra gli azzurri è tuttavia Francesco Laporta, che grazie ad un perfetto -6 bogey free porta a casa la 27esima piazza con un totale di -2.

Per Wallace, trentaquattrenne londinese, il successo colto in Svizzera è il dodicesimo della carriera da professionista. L’inglese somme l’Omega European Masters ad altri quattro trofei vinti nel maggiore circuito europeo e l’hurrà nel PGA Tour al Corales Puntacana Championship 2023.