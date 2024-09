Golf, filotto degli Stati Uniti nella prima giornata della President’s Cup

Settimana anomala per il PGA Tour, con i golfisti del massimo circuito internazionale impegnati nella President’s Cup, una delle rare manifestazioni a squadre della stagione. Giunta alla trentesima edizione, la President’s Cup vede fronteggiarsi team USA contro il resto del mondo. Nella prima giornata sono andati in scena i match di four-ball, con ogni golfista che gioca le proprie buche con il miglior punteggio che varrà per quel che riguarda la coppia.

Pronti, via e c’è subito un netto dominio degli americani, con un secco 5-0 che indirizza immediatamente l’edizione 2024. IIn apertura Tony Finau e Xander Schauffele hanno regolato di 1UP il sudcoreano Byeong Hun An e l’australiano Jason Day. Stesso risultato in favore di Morikawa/Theegala nei confronti degli australiani Lee/Scott, mentre Russell Henley e Scottie Scheffler hanno dilagato su Sungjae Im e Tom Kim chiudendo il confronto per 3&2. Vittoria tutto sommato netta per 2&1 anche per Sam Burns e Patrick Cantlay sul canadese Corey Conners ed il giapponese Hideki Masuyama, mentre basta 1UP a Bradley/Clark per avere la meglio di Bezuidenhout/Pendrith.

PRESIDENT’S CUP- RISULTATI DAY 1 (FOUR-BALL)

USA-RESTO DEL MONDO 5-0

Tony Finau/Xander Schauffele (USA) -Byeong Hun An (KOR)/Jason Day (AUS) 1UP

Collin Morikawa/Sahith Theegala (USA) – Min Woo Lee (AUS)/Adam Scott (AUS) 1UP

Russell Henley/Scottie Scheffler (USA) -Sungjae Im (KOR)/Tom Kim (KOR) 3&2

Keegan Bradley/Wyndham Clark (USA) – Christiaan Bezuidenhout (RSA)/Taylor Pendrith (CAN) 1UP

Sam Burns/Patrick Cantlay (USA) -Corey Conners (CAN)/Hideki Matsuyama (JPN) 2&1

Sul percorso par 72 del Royal Montreal Golf Club di Montreal (Quebec, Canada) è dunque dominio statunitense. Nel tardo pomeriggio italiano spazio alla seconda giornata che prevede 5 foursomes, con i giocatori delle varie coppie che si alterneranno nel corso di ogni singola buca. Sarà già tempo di ultima chiamata per il team del resto del mondo.