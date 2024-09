Giro del Lussemburgo 2024, Vansevenant vince la terza tappa e si prende la maglia di leader. Secondo Formolo

Il belga Mauri Vansevenant si prende tutto nella terza tappa del Giro del Lussemburgo. Non solo la vittoria sul traguardo di Diekirch, ma il ciclista della Soudal Quick-Step ha conquistato la maglia di leader della classifica generale. Ottima seconda posizione per Davide Formolo (Movistar Team), che fa anche un bel balzo in avanti in classifica, portandosi proprio alle spalle del belga.

In una tappa con tanti saliscendi e sicuramente particolarmente movimentata, la prima fuga di giornata vede protagonisti Johannes Kulset (Uno X Mobility) e Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step). Questa coppia viene poi raggiunta ad una cinquantina di chilometri dal traguardo anche da Bastien Tronchon (Decathlon Ag2r) ed Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl Trek).

Il finale vede un circuito da ripetersi tre volte, con il muro di Haemerich come principale difficoltà. Ai -25 i fuggitivi vengono raggiunti e c’è lo scatto di Vansevenant e Formolo, seguiti da Nicolas Prodhomme (Ag2r Decathlon), David Gaudu (Groupama FDJ) e Bart Lemmen (Visma| Lease a Bike).

Vansevenant e Formolo sono quelli con più gamba, ma il belga stacca l’italiano all’ultimo passaggio sul muro di Haemerich. Vansevenant vince in solitaria, secondo Formolo, mentre Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck) vince la volata del gruppo davanti a Marc Hirschi (UAE Team Emirates) e David Gaudu.

In classifica generale, come detto, Vansevenant è in prima posizione con 23″ di vantaggio su Formolo. Terza piazza per Van der Poel a 34″, mentre Hirschi è a 49″. Domani ci sarà la cronometro che potrebbe ulteriormente rivoluzionare la generale.