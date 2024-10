Giro di Lombardia 2024: tutti gli italiani in gara. Tiberi e Ciccone ci provano, ultimo ballo per Pozzovivo

Arriva domani l’ultima grande corsa della stagione: è la Classica delle foglie morte, l’ultima Monumento dell’anno, il Giro di Lombardia. Sono ben 44 gli italiani che saranno presenti a questo attesissimo appuntamento nel quale c’è ancora un favorito chiaro ed evidente e questo è il campione del mondo Tadej Pogacar che sta disputando una stagione incredibile con successi a raffica.

In ottica Italia la corsa sarà importante per l’addio di Domenico Pozzovivo: per lo scalatore lucano quasi 42enne sarà l’ultimo ballo della carriera. Una lunga carriera, nella quale ha ottenuto diversi piazzamenti di rilievo al Giro d’Italia e proprio alla Corsa Rosa ha vinto anche una tappa nel 2012. Domani sarà in corsa e sarà il riferimento della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.

Sono però quattro i corridori sui quali l’Italia può cercare di contare per un buon piazzamento. Si tratta di Giulio Ciccone, Andrea Bagioli, Filippo Zana e Antonio Tiberi. In particolare Bagioli gioca in casa e lo scorso anno fece una fantastica corsa, arrivando dietro solo all’irraggiungibile Tadej Pogacar. Tiberi nelle ultime uscite ha dimostrato di avere un discreto spunto veloce e di potersi adattare bene alle classiche, mentre Ciccone e Zana, specie il primo, possono fare la differenza sulle salite.

Interessante sarà vedere la resa di Mattia Cattaneo che tra gli italiani è apparso quello più in forma al Mondiale, dopo le ottime cose mostrate alla Vuelta: sarà spalla di Remco Evenepoel così come Fausto Masnada, che in questa Monumento ha già raccolto un secondo posto nel 2021. Davide Formolo correrà verosimilmente in appoggio a Enric Mas, mentre avranno più carta bianca Lorenzo Rota e Davide Piganzoli. Quest’ultimo è arrivato terzo al Giro dell’Emilia e vuole confermare i progressi mostrati ultimamente.

GIRO DI LOMBARDIA 2024: GLI ITALIANI IN GARA

1 SCALCO Matteo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 20y + 109d

2 PELLIZZARI Giulio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 20y + 326d

3 PINARELLO Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 21y + 93d

4 BUSATTO Francesco Intermarché – Wanty 21y + 346d

5 GAROFOLI Gianmarco Astana Qazaqstan Team 22y + 7d

6 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa 22y + 97d

7 DE PRETTO Davide Team Jayco AlUla 22y + 177d

8 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 22y + 224d

9 DE CASSAN Davide Team Polti Kometa 22y + 282d

10 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels 22y + 330d

11 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 23y + 110d

12 MARTINELLI Alessio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 23y + 169d

13 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 23y + 174d

14 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 24y + 224d

15 BAGIOLI Andrea Lidl – Trek 25y + 204d

16 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 25y + 209d

17 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team 25y + 333d

18 BALDACCINI Davide Team Corratec – Vini Fantini 26y + 144d

19 MURGANO Marco Team Corratec – Vini Fantini 26y + 198d

20 OLDANI Stefano Cofidis 26y + 276d

21 SCARONI Christian Astana Qazaqstan Team 26y + 362d

22 VERGALLITO Luca Alpecin – Deceuninck 27y + 28d

23 COVILI Luca VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 27y + 244d

24 CONCI Nicola Alpecin – Deceuninck 27y + 280d

25 BAIS Mattia Team Polti Kometa 27y + 358d

26 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 28y + 156d

27 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 28y + 315d

28 ROTA Lorenzo Intermarché – Wanty 29y + 143d

29 FABBRO Matteo Team Polti Kometa 29y + 186d

30 CICCONE Giulio Lidl – Trek 29y + 297d

31 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team 30y + 85d

32 GAROSIO Andrea Team Polti Kometa 30y + 311d

33 MASNADA Fausto Soudal Quick-Step 30y + 341d

34 PETILLI Simone Intermarché – Wanty 31y + 161d

35 FORMOLO Davide Movistar Team 31y + 352d

36 TONELLI Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 32y + 136d

37 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 33y + 353d

38 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers 35y + 42d

39 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious 36y + 284d

40 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 37y + 1d

41 GUARNIERI Jacopo Lotto Dstny 37y + 60d

42 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 38y + 147d

43 CATALDO Dario Lidl – Trek 39y + 209d

44 POZZOVIVO Domenico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 41y + 317d