Gianmarco Tamberi vince il Galà dei Castelli! Terzo successo dopo le Olimpiadi, stoccata a Bellinzona

Gianmarco Tamberi ha vinto la gara di salto in alto al Galà dei Castelli, il tradizionale Meeting di Bellinzona che caratterizza il finale di stagione per l’atletica leggera. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è imposto sulla pedana svizzera, dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza), grazie a un balzo a 2.27 metri firmato al secondo tentativo e ha così migliorato il record dell’evento (2.23) che gli apparteneva dallo scorso anno.

Il fuoriclasse marchigiano si è così imposto nella terza gara dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, dove una colica renale gli impedì di essere assoluto protagonista e di andare a caccia della seconda medaglia d’oro a cinque cerchi. Dopo l’affermazione in Diamond League a Chorzow (2.31) e il sigillo al Palio della Quercia in quel di Rovereto, l’azzurro ha dettato legge anche in terra elvetica, seppure a quote non superlative, dimostrando una caratura agonistica davvero encomiabile.

Gianmarco Tamberi è stato bravo a reagire dopo l’errore a 2.15 e i due sbagli a 2.20, poi ha avuto la meglio nel duello finale con l’ucraino Oleh Doroshchuk (2.24 alla prima). Il Campione d’Europa e detentore della miglior prestazione mondiale stagionale (2.37 metri a Roma) si è poi cimentato in tre assalti a 2.30, l’ultimo mancato davvero di un soffio. Terzo posto per Manuel Lando (2.20 alla prima) davanti a Stefano Sottile (2.20 alla seconda) e Matteo Sioli (2.20 alla terza).

Il ribattezzato Gimbo tornerà in gara sabato 14 settembre per disputare la finale della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante: appuntamento a Bruxelles (Belgio) per provare a dare la caccia al terzo diamantone della sua gloriosa carriera dopo quelli conquistati nel 2021 e nel 2022. A questo punto sembra altamente probabile che il capitano della Nazionale prosegue la propria carriera e che abbia abbandonato l’idea di ritirarsi.