Gianmarco Tamberi festeggia: “Saltare 2.34 con 10 gradi significa tutto: ho vinto 4 gare, ripartiamo”

Gianmarco Tamberi ha vinto la gara di salto in alto nell’ambito delle finali della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è imposto sulla pedana di Bruxelles (Belgio) al termine di un serrato duello con l’ucraino Oleh Doroshchuk e ha così conquistato il diamantone, con l’annesso premio da 30.000 dollari, per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2021 e del 2022.

Il Campione del Mondo e Campione d’Europa ha avuto la meglio valicando 2.34 metri al terzo assalto, proprio come era riuscito a fare nelle due precedenti affermazioni in questa competizione. Il fuoriclasse marchigiano chiude la stagione con la ciliegina sulla torta dopo l’amarezza per la colica renale che gli ha impedito di brillare alle Olimpiadi di Parigi 2024, facendo capire di avere tutta l’intenzione di proseguire la propria attività nella prossima annata agonistica.

Gianmarco Tamberi ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono molto più tranquillo rispetto a Parigi anche se resta un po’ di rammarico: saltare 2.34 con 10 °C significa tutto. È un segnale molto forte, si può reagire come ho fatto io, bisogna farlo. Dedico questa vittoria a tutti quelli che mi sono stati vicini in quelle giornate. Dopo le Olimpiadi ho fatto cinque gare, ne ho vinte quattro. Ripartiamo da qui“.