Fritz-Tiafoe oggi, US Open 2024: orario semifinale, programma, tv, streaming

Siamo giunti nelle fasi salienti di questo US Open 2024, il quarto Slam della stagione. I migliori quattro sono stati definiti: la semifinale della parte alta e la prima in ordine di tempo sarà quella tra Jannik Sinner e Jack Draper e quella della parte bassa, seconda in ordine di tempo, sarà tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe.

Prima semifinale Slam della carriera che è stata conquistata da Fritz che a sorpresa ha sconfitto nei quarti di finale Alexander Zverev in quattro set dopo la sconfitta bruciante contro Musetti alla stessa fase del torneo in cinque set. Il numero 12 del mondo sta giocando un grandissimo tennis e ha concesso appena due parziali per strada fino a questo momento: uno contro Zverev e uno contro Ruud.

Seconda semifinale Major invece per Tiafoe che va a bissare quella raggiunta nel 2022 laddove fu fermato in cinque set da Carlos Alcaraz che poi vinse il suo primo titolo Slam. La prima parte della stagione per il giocatore del Maryland è stata da incubo con tante sconfitte al primo turno, poi la crescita negli ultimi tornei: la finale a Cincinnati e la semifinale nello Slam di casa.

Il match tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe si giocherà nella prossima notte come secondo match dalle 21.00, ma non prima delle 1.00 ora italiana sull’Arthur Ashe Stadium dopo Sinner-Draper. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), nonché per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, Sky Go e NOW.

CALENDARIO FRITZ-TIAFOE, US OPEN 2024 OGGI

Giovedì 5 settembre

Arthur Ashe Stadium – Ore 18.00

Kichenok/Ostapenko [7] vs Mladenovic/Zhang – finale doppio femminile

Non prima delle ore 21.00

Sinner [1] vs Draper [25] – prima semifinale maschile

Non prima delle ore 1.00

Fritz [12] vs Tiafoe [20] – seconda semifinale maschile

PROGRAMMA FRITZ-TIAFOE, US OPEN 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, Sky Go e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport