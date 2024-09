FOTO F1, le immagini dell’incidente di Sainz a Singapore: Ferrari distrutta

Un terribile incidente ha privato Carlos Sainz della possibilità di giocarsi il Q3 nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore sul circuito cittadino di Marina Bay. Il pilota spagnolo stava lanciando il giro veloce, è andato dritto all’ultima curva finendo in testacoda e sbattendo contro le barriere, compromettendo così la sessione.

Sappiamo quanto le qualifiche siano importanti in questo contesto e tale errore costringe l’iberico a partire dalla decima posizione, al fianco di Charles Leclerc che ha commesso un track limit nel suo giro cronometrato e scatterà dalla nona piazza. Davvero una qualifica da dimenticare per la Rossa dopo le ultime due uscite positive a Monza e a Baku.

Avranno il loro bel da fare i meccanici questa sera e questa notte per rimettere totalmente in ordine la macchina di Sainz, che ha subito diversi danni specie nella parte posteriore, inoltre c’è il danno economico. Insomma, un episodio che non ci voleva sicuramente in casa Ferrari.

FOTO – LE IMMAGINI DELL’INCIDENTE DI SAINZ A SINGAPORE

RED FLAG Sainz goes into the barriers at the final corner He looks okay #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/s0zVabG6gS — Formula 1 (@F1) September 21, 2024