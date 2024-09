Flavio Cobolli: “Prima partita in Davis, persa lucidità dopo il break. Berrettini è un leader”

Flavio Cobolli è stato sconfitto da Zizou Bergs nell’ambito del confronto tra Italia e Belgio, valido per la fase a gironi della Coppa Davis. Dopo la vittoria in rimonta di Matteo Berrettini, l’azzurro è crollato al terzo set al cospetto dell’avversario e così il confronto è in perfetta parità (1-1) alla Unipol Arena di Bologna. Il 22enne ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “Sono fiero del mio atteggiamento. Nel terzo set, quando ho subito il break ho iniziato a pensare troppo“.

Flavio Cobolli ha poi proseguito: “Nel primo set ho preso break da 40-15: l’inerzia del set è cambiata, ho messo poche prime. Ho reagito bene nel secondo. Non mi aspettavo di perdere 6-0 il terzo set. Era la mia prima partita in Davis e questo conta. Alla fine dopo il break nel terzo ho perso lucidità mentale e brillantezza fisica. Devo comunque essere orgoglioso della partita che ho fatto e di come ho gestito le emozioni“.

C’è grande rammarico per com’è andato il primo game della terza frazione: “Non aver fatto il break lì mi ha un po’ indebolito. Il secondo era il penultimo game con le palle usate, se tenevo il servizio magari la partita finiva in un altro modo“. Parole al miele nei confronti di Matteo Berrettini: “Lui è un po’ il leader di questa squadra, i miei occhi andavano spesso su di lui. Mi ha aiutato molto e aiuterà tutti noi per riuscire a gestire questi momenti“.