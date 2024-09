F1, Verstappen piazza la zampata in FP1 a Baku. Leclerc parte forte ma va a muro

Si conclude con il miglior tempo di Max Verstappen la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian 2024, valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito cittadino di Baku, con un asfalto ancora molto sporco, l’olandese della Red Bull ha cominciato bene il weekend balzando davanti a tutti all’ultimo giro del turno.

1’45″546 il crono realizzato con gomme soft dal leader del campionato, che ha dominato la scena nei primi due settori pagando poi qualche decimo nel T3 (una sola curva e poi oltre 20 secondi full gas) a causa forse di una mappatura motore conservativa. Il tre volte iridato ha preceduto di 313 millesimi la Mercedes di Lewis Hamilton e di 376 millesimi il compagno di squadra messicano della Red Bull Sergio Perez (storicamente a suo agio tra i muretti di Baku).

FP1 tutto sommato positiva ma non scintillante per McLaren, che archivia un quarto posto con Lando Norris ed un sesto con Oscar Piastri a 481 e 736 millesimi dalla vetta senza svelare però tutto il potenziale della MCL38. Bilancio agrodolce in casa Ferrari, che ha fatto intravedere una velocità notevole per il prosieguo del fine settimana uscendo però con le ossa rotte dal turno mattutino.

Charles Leclerc, sempre estremamente competitivo sul tracciato azerbaigiano (ha conquistato le ultime 3 pole position consecutive a Baku), è stato il più veloce del lotto nelle battute iniziali commettendo però un errore in curva 15 e andando a sbattere contro il muro dopo un bloccaggio. Il monegasco della Rossa ha danneggiato la sospensione anteriore e l’ala della sua SF-24, provocando una bandiera rossa e concludendo la sessione con mezz’ora d’anticipo. Il suo teammate spagnolo Carlos Sainz non ha sfigurato, firmando un solido quinto tempo a 0.627 dalla vetta.