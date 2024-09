F1 su TV8 oggi, GP Singapore 2024: orario, programma qualifiche in chiaro, streaming

Le qualifiche al Gran Premio di Singapore 2024 di Formula 1 si disputeranno nell’odierna giornata di sabato 21 settembre. La sessione deputata a stabilire lo schieramento di partenza avrà una valenza cruciale in vista della gara di domenica.

Difatti la natura del tracciato è cittadina, dunque i sorpassi sono sempre molto articolati. Lo dimostra il fatto che ben 9 volte su 14, il poleman abbia poi vinto il GP. In altri 3 casi si è invece imposto un pilota scattato dalla seconda o dalla terza casella.

Ciò implica che partire dal quarto posto in giù sia un handicap insormontabile, a meno di eventi eccezionali generate da compagni di squadra (nel senso di collisioni multiple al via fra due piloti dello stesso team, oppure fedeli scudieri che si schiantano volutamente per fare entrare una safety car al momento giusto). Dunque, come seguire le qualifiche in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche del Gran Premio di Singapore. Non sarà proposta in alcun modo la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta le qualifiche di Marina Bay. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento singaporiano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche in differita, al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Singapore, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8 – QUALIFICHE GP SINGAPORE 2024

Ore 17.00 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP SINGAPORE 2024

SABATO 21 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11:30-12:30 – FP3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 15:00-16:00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)