F1 su TV8 oggi, GP Italia 2024: orario gara, programma in chiaro

Il Gran Premio d’Italia 2024 di Formula 1 andrà in scena nella giornata di domenica 1° settembre. La sedicesima gara del Mondiale prenderà il via alle ore 15.00. Sarà la settantacinquesima edizione iridata dell’evento, sempre presente in calendario.

Va sottolineato come, eccezion fatta per il 1980, il GP d’Italia si sia sempre tenuto a Monza. Questo significa che l’autodromo edificato pochi chilometri a nord di Milano è quello dove si è disputato il maggior numero di competizioni valevoli per il Mondiale di F1.

Nel 2023 vinse Max Verstappen, che capitanò una doppietta Red Bull davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Il gradino più basso del podio fu appannaggio di Carlos Sainz (Ferrari). A proposito del Cavallino Rampane, l’ultima affermazione risale al 2019 e porta la firma di Charles Leclerc. Cosa succederà nel 2024? Per scoprirlo si può essere in loco o seguire la gara in TV.

PROGRAMMA TV8 – GP ITALIA 2024

Ore 15.00 – DIRETTA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

PALINSESTO GP ITALIA F1 OGGI

(1 SETTEMBRE 2024)

TV IN CHIARO – È prevista la copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente il Gran Premio d’Italia.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) proporrà integralmente in diretta la gara di Monza e svariati programmi di approfondimento. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di seguire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento brianzolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in diretta, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio d’Italia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP ITALIA 2024

Ore 15.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)