F1 su TV8 oggi, GP Azerbaijan 2024: programma qualifiche, differita in chiaro

Le qualifiche valide per il Gran Premio di Azerbaigian 2024 di Formula 1 avranno luogo nella giornata di sabato 14 settembre. La sessione nella quale sarà determinata la griglia di partenza comincerà alle ore 14.00 del nostro Paese.

La Ferrari ha un rapporto privilegiato con la pista di Baku, se si parla di qualifica, poiché la Scuderia di Maranello ha conquistato ben 4 delle 7 pole position messe in palio sinora. Merito, soprattutto, di Charles Leclerc, scattato dalla casella privilegiata nelle ultime 3 edizioni.

È anche vero che il poleman, da queste parti, ha vinto solo due volte su sette! L’impresa, se così può essere definita, è riuscita a Nico Rosberg nel 2016 e a Valtteri Bottas nel 2019. Per il resto, chi è passato per primo sotto la bandiera a scacchi non è il pilota partito davanti a tutti. Dunque, come seguire le qualifiche in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche del Gran Premio di Azerbaigian. Non sarà proposta in alcun modo la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta le qualifiche di Baku. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento azero potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche in differita, al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

PROGRAMMA TV8 – QUALIFICHE GP AZERBAIGIAN 2024

Ore 17.00 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP AZERBAIGIAN 2024

SABATO 14 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10:30-11:30 – FP3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

Ore 14:00-15:00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto dovuti a differenti scelte editoriali dell’azienda.