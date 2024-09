F1, Sergio Perez smentisce le voci sul suo addio: “Voglio decidere io quando dire basta”

Sergio Perez nelle ultime settimane ha fatto versare fiumi d’inchiostro, ma suo malgrado quasi mai per quanto fatto vedere in pista. “Checo”, infatti, è passato rapidamente dal possibile appiedamento da parte della Red Bull nel corso delle vacanze estive fino al possibile annuncio del suo ritiro in occasione del fine settimana del Gran Premio di casa, quello del Messico.

Secondo diverse testate, infatti, nelle ultime ore si erano sparse voci che vedevano il nativo di Guadalajara pronto a salutare il mondo della Formula Uno. Lo stesso portacolori del team Red Bull ha immediatamente voluto zittire questi rumors per mezzo di un post suoi suoi canali social. Su X, infatti, Sergio Perez ha condiviso una famosa clip tratta dal film “The Wolf of Wall Street” che afferma: “Non me ne vado”.

Nonostante un contratto valido anche per il 2025 il messicano ha visto il suo percorso decisamente tribolato negli ultimi mesi e il rischio di appiedamento è sempre dietro l’angolo. “Checo”, però, sembra pronto ad ogni possibilità. “In questi ultimi sei mesi ho pensato a lasciare la F1, ma mi ci sono voluti tre secondi per prendere la decisione – ammette a DAZN Spagna – Alla fine, sarebbe stata la via più facile, dopo così tanti anni, smettere e in un certo senso arrendersi. Non me lo sarei mai perdonato. Voglio finire la mia carriera quando voglio e non quando qualcuno me lo dice. Questo è il mio obiettivo principale: arrivare al punto in cui posso decidere io il mio futuro”.

Il pilota del team di Milton Keynes prosegue nel suo racconto: “Per ora sono molto motivato, per essere onesto, voglio davvero continuare in F1. Mi piace. Soprattutto i bei momenti che ti piacciono davvero, ma impari anche a goderti quelli brutti. Per ora ho altri due anni di contratto, e due anni in F1 sono un periodo lungo, ma so che la fine si avvicina. Non mi vedo a correre qui come Fernando Alonso, ad esempio, che ammiro molto per tutto ciò che fa alla sua età. Non è che non mi piacerebbe, ma perché ho dei bambini piccoli e voglio passare molto più tempo con loro”.