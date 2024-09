F1, quali gerarchie a Singapore? La Ferrari insidia la McLaren, Red Bull in risalita

Ci avviciniamo al secondo weekend consecutivo di questo Mondiale 2024 di Formula 1: in scena va il Gran Premio cittadino di Singapore che segue il GP cittadino di Baku, in Azerbaijan. Una diciottesima tappa particolarmente rilevante perché sarà seguita da un mese di pausa, quindi andare a quest’ultima sosta con le giuste sensazioni prima del rush finale tra ottobre e dicembre può essere decisivo.

Lo scenario in questo momento è particolarmente incerto, con un assunto dal quale dobbiamo partire: in questo momento la McLaren è la miglior macchina del campionato. La scuderia inglese è cresciuta a partire da Silverstone 2023 e ha sviluppato la vettura anche in questo 2024, sorpassando la Red Bull e distanziando la concorrenza. Sarà da vedere come sarà gestito il binomio Norris-Piastri: in teoria il deputato a vincere il Mondiale è il britannico, ma l’australiano ha risposto vincendo al termine di una prestazione da fenomeno a Baku.

La seconda forza al momento però sembra essere la Ferrari, con Charles Leclerc che ha disputato un eccellente fine settimana in Azerbaijan, con la pole position e il secondo posto in gara vendendo carissima la pelle fino in fondo a Piastri. In lotta per il podio c’era persino Sainz, che ha rovinato tutto a fine gara tamponando Perez.

Sembra più defilata la Red Bull, con un possibile rovesciamento delle gerarchie: in questi ultimi appuntamenti Max Verstappen non è apparso il solito super Max, ma un pilota avulso e attaccabile. In Azerbaijan è stato decisamente più incisivo Sergio Perez che alla fine non ha portato punti a casa, ma è stato in lotta per il podio e per la vittoria.