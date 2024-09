F1, Norris domina la simulazione di qualifica in FP3 a Singapore. Passo indietro Ferrari

Lando Norris comincia il sabato di Marina Bay con una prestazione devastante, stampando il miglior tempo assoluto nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2024, valevole come diciottesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’29″646 il crono realizzato con gomme soft dal britannico della McLaren, che ha fatto il vuoto nella simulazione di qualifica diventando così il favorito d’obbligo per la pole position.

Il nativo di Bristol ha rifilato quasi mezzo secondo al primo degli inseguitori, con George Russell che ha trovato un gran giro piazzando la sua Mercedes al 2° posto con un gap di 479 millesimi, mentre Oscar Piastri si è inserito in terza posizione con l’altra McLaren a 785 millesimi dal compagno di squadra. Buon passo avanti rispetto a ieri per Max Verstappen, decisamente più a suo agio con la Red Bull e 4° in classifica a 894 millesimi da Norris.

FP3 negativa in casa Ferrari, in grande difficoltà a livello di grip su un asfalto ancora poco gommato dopo la pioggia di qualche ora fa, con Charles Leclerc quinto e Carlos Sainz sesto rispettivamente a 0.913 e 1.161 dalla miglior prestazione del turno. Chiudono il quadro dei primi dieci Lewis Hamilton su Mercedes, le Williams di Alex Albon e Franco Colapinto, e Fernando Alonso su Aston Martin. Pessimo time-attack per Sergio Perez, solo 15° con la Red Bull a 1.794.

CLASSIFICA FP3 GP SINGAPORE F1 2024

1 Lando Norris McLaren 1:29.646

2 George Russell Mercedes +0.479

3 Oscar PiastriMcLaren +0.785

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.894

5 Charles Leclerc Ferrari +0.913

6 Carlos Sainz Ferrari +1.161

7 Lewis Hamilton Mercedes +1.218

8 Alexander Albon Williams +1.303

9 Franco Colapinto Williams +1.343

10 Fernando Alonso Aston Martin +1.436

11 Yuki Tsunoda RB +1.468

12 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.541

13 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.619

14 Pierre Gasly Alpine +1.721

15 Sergio PerezRed Bull Racing +1.794

16 Esteban OconAlpine +1.913

17 Daniel Ricciardo RB +1.915

18 Lance Stroll Aston Martin +2.073

19 Valtteri Bottas Kick Sauber +2.452

20 Zhou Guanyu Kick Sauber +3.006