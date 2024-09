F1, Max Verstappen: “Non avevo il passo, la strategia non ha funzionato, insomma tutto male”

Max Verstappen ha ben pochi motivi per sorridere dopo aver concluso al sesto posto il Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Monza, infatti, il portacolori del team Red Bull ha disputato una prova anonima, con una RB20 che appare ormai l’ombra di se stessa, con la sesta gara di fila senza vittorie.

La vittoria è andata a Charles Leclerc, che ha optato per una gara ad una sola sosta con uno stint di 38 giri con le hard, fino a vincere con 2.6 secondi su Oscar Piastri. Terzo Lando Norris a 6.1, quarto Carlos Sainz a 15.6, mentre è quinto Lewis Hamilton a 22.8. Sesta posizione per Max Verstappen a 37.9, settimo George Russell a 39.7, quindi ottavo Sergio Perez a 54.1.

Al termine della gara di Monza, il pilota tre volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni in tono davvero amaro: “La mia gara? Non eccezionale, ho provato a fare il mio lavoro. Sapevo che il passo gara non era competitivo, per cui ho provato a fare il massimo. Non è andata bene nessuna opzione. Brutto pit-stop, strategia non azzeccata, insomma una brutta domenica. Avremo tanto lavoro da fare prima di Baku”.