F1, Max Verstappen: “Gara difficile. Abbiamo provato qualcosa, ma non ha funzionato”

Si riduce ancora lo strappo tra Lando Norris e Max Verstappen. Il fenomeno olandese si è infatti dovuto accontentare solo della quinta posizione in occasione del GP dell’Azerbaijan, tappa numero diciassette del Mondiale 2024 di Formula 1, chiudendo così un weekend apparso abbastanza complicato già dalle prime battute.

Nello specifico l’attuale detentore del titolo è stato preceduto proprio dal diretto rivale britannico, adesso distante solo 59 punti quando mancano ancora sette appuntamenti alla fine di una stagione che sta regalando ormai con una certa regolarità delle situazioni molto interessanti. Una volta arrivato in zona mista, Verstappen ha commentato quanto fatto.

“Per me è stata una gara piuttosto difficile – ha detto Verstappen -. Abbiamo provato qualcosa in vista delle qualifiche e non ha funzionato. Vinciamo e perdiamo come squadra. A volte fai dei cambiamenti in qualifica e questo rende la macchina più connessa, ma non basta“. In conclusione il nativo di Hasselt ha aggiunto: “Sono solo sorpreso dalla mia investigazione. Io non ho sorpassato in regime di Virtual Safety Car“.