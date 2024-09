F1, Max Verstappen: “Buon risultato, ma non possiamo sempre finire dietro”

Max Verstappen chiude al posto d’onore un weekend complicatissimo. Il Campione del Mondo in carica si è piazzato in seconda posizione in occasione del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena presso il circuito urbano di Marina Bay.

Risultato molto importante per il pilota Red Bull, bravo a cedere il passo solo a un Lando Norris in grande spolvero che ha chiuso al traguardo per primo accusando tanta, tantissima, stanchezza. La McLaren è poi rimasta in top 3 anche con Oscar Piastri, il quale si è piazzato sul gradino più basso del podio. Una volta arrivato al parco chiuso, il fenomeno olandese ha commentato a caldo la sua prova.

“In realtà mi sono ritrovato sempre da solo – ha detto Verstappen – ho cercato di fare del mio meglio gestendo il passo. Il primo stint non è stato semplice perché c’era un degrado pesante, decisamente meglio il secondo. Visto come si era sviluppato il fine settimana, il secondo posto è un buon risultato anche se non siamo contenti. Cercheremo di migliorare e fare di più.

Riguardo il distacco con Norris, Verstappen ha infine aggiunto: “Noi dobbiamo continuare a spingere per ribaltare la situazione, non possiamo sempre finire dietro”.