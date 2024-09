F1, Lewis Hamilton: “Sapevo che sarebbe stato un disastro partendo dalla pitlane”

Lewis Hamilton ha terminato al nono posto il GP dell’Azerbaijan, appuntamento numero diciassette del Mondiale 2024 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana nel circuito di Baku.

Gara compromessa quella del britannico, costretto a partire dalla pit lane per aver cambiato la power unit. Un fattore determinante per il prosieguo di una prova dove, comunque, è arrivato un piazzamento in top 10. A fine gara, il britannico ha parlato di quanto successo”

“Tutto quello che posso dire è che è davvero fantastico vedere ragazzi giovani e talentuosi emergere e guidare così bene. Oliver Bearman ha fatto un ottimo lavoro: è stato duro ma leale, così come Colapinto”, ha detto in modo molto celere il nativo di Stevenage.

Hamilton ha quindi chiosato parlando esclusivamente della sua penalizzazione: “Sapevo già che sarebbe stato un disastro già da ieri sera, quando è stata comunicata la decisione”.