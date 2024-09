F1, Lewis Hamilton: “In Azerbaigian non bene negli ultimi anni. Newey? Solo un individuo”

La Mercedes arriva sulla carta come terza forza del Mondiale di Formula 1 a questo Gran Premio dell’Azerbaigian a Baku. In questo momento le Frecce d’Argento sono dietro alle McLaren e alle Ferrari e proveranno a lottare ancora per il Mondiale costruttori con Lewis Hamilton e George Russell.

Proprio Hamilton in vista di questo weekend ha parlato di vari temi nel media day, a partire dall’approdo di Adrian Newey alla Aston Martin: “Credo che chiunque voglia lavorare con Adrian. Sarebbe stato bello, ma si tratta di un individuo. La cosa che mi entusiasma di più è lavorare con un’intera squadra di persone appassionate e che non vincono un campionato da molto tempo. È fantastico unirsi a loro e provare a intraprendere quel viaggio insieme“.

Su questo weekend a Baku: “Veniamo da un risultato non eccezionale nelle ultime due gare. Stiamo lavorando molto duramente per avere ancora una buona macchina e credo che stiamo cercando di ottimizzarla. Non abbiamo mai fatto un lavoro spettacolare qui in Azerbaigian, ma credo che ci stiamo ponendo tutte le domande giuste. Cercheremo di massimizzare le sessioni di prove, speriamo di poter fare un weekend migliore rispetto agli ultimi due. Riprenderemo alcune delle modifiche apportate in quei due fine settimana, anche per quanto riguarda gli aggiornamenti, per cercare di capire quale sia quella giusta“.