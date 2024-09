F1, Leclerc chiude in vetta la FP2 di Baku davanti a Perez e Hamilton. 4° Sainz davanti a Piastri e Verstappen

Charles Leclerc, dopo tante difficoltà, ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato cittadino di Baku abbiamo assistito ad un turno quanto mai particolare. L’asfalto completamente scivoloso ha reso la vita complicata ai piloti con numerosi “lunghi” e un Charles Leclerc (autore di un “botto” nel corso della FP1) costretto addirittura a tornare ai box per cambiare completamente il set-up della sua SF-24 che, a quanto pare, era totalmente inguidabile.

Le modifiche, a quanto pare, hanno sortito effetti importanti, tanto che il monegasco ha stampato un interessante 1:43.484 con appena 6 millesimi di vantaggio su un ritrovato Sergio Perez (Red Bull) che ha fatto segnare un 1:43.490. Terza posizione per un solido Lewis Hamilton (Mercedes) a 66 millesimi dal suo futuro compagno di scuderia a Maranello, confermando quanto di buono fatto vedere già nel turno precedente.

Quarta posizione per la seconda Rossa. Carlos Sainz (Ferrari), nonostante due “lunghi”, ha messo a segno un 1:43.950 a quasi mezzo secondo dal compagno di team (+0.466), mentre è quinto Oscar Piastri (McLaren) a 499. Sesta posizione per Max Verstappen (Red Bull). Il tre-volte campione del mondo, dopo aver chiuso in vetta la FP1, non ha saputo replicare nel secondo turno, fermandosi a 545 millesimi dalla vetta, con alcuni errori che sottolineano una RB20 non perfetta anche a Baku.

Settimo tempo per il canadese Lance Stroll (Aston Martin) a 609 millesimi da Leclerc, ottavo per il tedesco Nico Hulkenberg (Haas) a 991, nono George Russell (Mercedes) a 1.052, dopo una sessione con tanti problemi tecnici sulla sua W15, subito davanti al suo connazionale Oliver Bearman (+1.063). 12° Fernando Alonso (Aston Martin) a 1.199, mentre non va oltre la 17a posizione Lando Norris (McLaren) a 1.672 di distanza, ma senza mai cercare il giro veloce.