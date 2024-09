F1, Lando Norris: “Non mi aspettavo che andasse così bene. La Ferrari è la nostra rivale più vicina”

Lando Norris continua inesorabilmente a rosicchiare punti su Max Verstappen. Il britannico ha infatti terminato in quarta posizione un difficile GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1 2024 andato in scena questo fine settimana nel circuito cittadino di Baku.

Non un weekend semplice per il nativo di Bristol, riuscito comunque a tenere testa al diretto rivale in ottica classifica piloti, riducendo il gap a sole 59 lunghezze. Visibilmente soddisfatto il pilota della McLaren che, in zona mista, ha analizzato quanto fatto in pista.

“Sono felice – ha detto Norris -. Non mi aspettavo che andasse così bene. Le due auto che si sono scontrate davanti hanno aiutato molto. Non appena Albon si è tolto di mezzo, il ritmo è stato buono. E la vittoria di Oscar è stata positiva anche per la squadra. Sono contento di aver detto la mia”.

Il numero due della classifica generale ha poi aggiunto: “Penso che guardando alle ultime tre gare, la Ferrari sembri la macchina più vicina a noi. Carlos Sainz e Charles Leclerc sono i nostri rivali più duri”.