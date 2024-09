F1, Lando Norris: “Gli ordini di scuderia non sono semplici, ma adesso abbiamo un buon piano”

Lando Norris crede nella possibilità di vincere il Mondiale e si presenta alla vigilia del weekend di Baku con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio nel Gran Premio dell’Azerbaigian 2024, valido come diciassettesimo appuntamento stagionale di Formula Uno. Il britannico della McLaren deve recuperare 62 punti sul leader della generale Max Verstappen quando mancano otto round al termine del campionato, un’impresa difficile ma non impossibile, considerando la superiorità tecnica attuale della MCL38.

“La macchina sta funzionando bene, sento che sto guidando bene in questo momento. Stiamo lottando contro tante vetture veloci, abbiamo visto quanto fossero combattute le qualifiche di Monza. Non è facile, abbiamo una dura concorrenza“, le sensazioni del 24enne nativo di Bristol.

Sulla nuova strategia McLaren, che avrebbe chiesto a Piastri di sacrificarsi per dare una mano a Norris per inseguire il titolo piloti: “Molte persone pensano che gli ordini di scuderia siano semplici e non lo sono. Oscar è un pilota che lotta per il suo campionato e per la propria carriera. Dipende dalle posizioni per le quali stiamo lottando e dai diversi scenari, ma abbiamo un buon piano“.