F1, Lando Norris: “Contento della pole, sapevo che non dovevo strafare…”

Lando Norris chiude con la pole position le qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il pilota inglese ha saputo piazzare il miglior tempo in una Q3 con diversi colpi di scena. Domani ci attende una battaglia vera e propria per la corsa al titolo.

Lando Norris, infatti, ha messo a segno un 1:29.525 con 203 millesimi su Max Verstappen, mentre Lewis Hamilton è terzo 316 con 26 millesimi su George Russell. Quinto Oscar Piastri a 428 millesimi, sesto Nico Hulkenberg a 590, davanti a Fernando Alonso e Yuki Tsunoda, mentre non hanno tempi Charles Leclerc (cancellato) e Carlos Sainz (a muro a inizio Q3).

Al termine del sabato di Singapore, il pilota classe 1999 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “È stata dura! Facevo fatica a mettere a segno i tempi e migliorare come facevano gli altri. Anche per questo motivo dopo la bandiera rossa è salita la pressione. Sono contento di essere uscito da quel momento con la pole position. Mi sono sempre sentito bene in macchina e ho avuto la giusta fiducia. Tutto in un solo giro? Sicuramente è stato divertente. Il cuore batteva forte”.

Il pilota inglese prosegue nella sua analisi: “Ad ogni modo avevo margine e lo sapevo dopo il primo giro che è stato bloccato per la bandiera rossa di Sainz. Sapevo che non dovevo spingere al massimo. La macchina, poi, si muove tanto. Ci sono numerosi dossi e ogni piccolo errore si paga a caro prezzo. Non dovevo strafare e sono stato bravo a rimanere calmo”.