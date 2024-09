F1, Lando Norris: “Avevo una McLaren che volava, forse mi sono preso qualche rischio di troppo…”

Un dominio. Lando Norris ha conquistato il successo del GP di Singapore, 18° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay, il pilota britannico della McLaren ha preceduto la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e l’altra MCL38 dell’australiano Oscar Piastri. Quinta e settima posizione per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, condizionate dalle qualifiche molto negative.

Partito dalla pole, Lando ha imposto un ritmo inarrivabile per i suoi rivali, rischiando però in tre circostanze di fare la frittata e sfiorando il muro. Per la scuderia di Woking è la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Piastri a Baku, che va a rafforzare la leadership nel campionato costruttori. Bravissimo però anche Verstappen, che su un tracciato mai amato, ha ottenuto una piazza d’onore importante in ottica campionato, avendo minimizzato i danni nei confronti di Norris. L’alfiere della McLaren è distante in classifica mondiale 52 lunghezze dalla vetta occupata da Max.

“È stata una gara fantastica, avevo una macchina che volava. Probabilmente, mi sono preso qualche rischio di troppo perché in alcuni casi, quando si ha così tanto margine, ci si può rilassare. Un GP molto impegnativo dal punto di vista fisico, ma mi sono divertito“, ha raccontato un provato Norris.

“La cosa importante è non aver avuto danni alla macchina quando sono andato molto vicino al muro, sfiorandolo. La squadra ha fatto una grande lavoro, considerando il terzo posto con Piastri. Ora mi rilasso un po’ perché ho un po’ di vertigini“, ha concluso il pilota britannico.