F1, l’alettone posteriore della McLaren sotto osservazione. La FIA annuncia: “Situazione in monitoraggio”

Questione di flessibilità. Negli ultimi appuntamenti di F1 l’attenzione rivolta al comportamento delle ali della McLaren è sempre maggiore. Le prestazione della MCL38 sono sotto gli occhi di tutti e il modo in cui Oscar Piatri è riuscito a imporsi a Baku su Charles Leclerc ha alimentato l’interesse rispetto alle prestazioni della vettura di Woking.

In particolare, hanno fatto il giro del web i video degli on board della macchina di Piastri, inseguito a poca distanza da Charles Leclerc (Ferrari), che rappresentavano come l’ala posteriore si fletteva in relazione alla velocità, fungendo quasi da DRS supplementare. La Federazione Internazionale finora non è intervenuta, ma ha annunciato di vigilare.

“La FIA sta monitorando attentamente sulla flessibilità della carrozzeria di tutte le auto e si riserva il diritto di richiedere ai team di apportare modifiche in qualsiasi momento durante la stagione. Tuttavia, se un team supera con successo tutti i test di deflessione e aderisce alle normative e alle direttive tecniche, è considerato pienamente conforme e non verranno intraprese ulteriori azioni“, si legge nella nota.

“La Federazione sta attualmente esaminando i dati e qualsiasi ulteriore prova emersa dal GP di Baku e sta valutando eventuali misure future. Ciò fa parte del processo standard quando si esamina la legalità tecnica e la FIA ha l’autorità di introdurre modifiche normative durante la stagione, se necessario“, è stato aggiunto.