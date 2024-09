F1, George Russell: “Ieri avrei firmato per la seconda fila, ci siamo rimessi in carreggiata”

Un sabato più che positivo per la Mercedes e per George Russell. Il pilota della Mercedes ha infatti conquistato la quarta posizione nelle qualifiche del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Grande prova del britannico che, nella fattispecie, si è accomodato alle spalle di un sbalorditivo Lewis Hamilton, abile a strappare il terzo posto.

Tanti i fattori in campo. Oltre le defaillance della Ferrari, a cui si aggiunge anche una prova con tanti errori da parte di Oscar Piastri, George Russell ha potuto fare affidamento su una macchina particolarmente viva e che lascia ben sperare in vista della gara di domani. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto:

“Se ci avessero detto ieri che ci saremmo qualificati in seconda fila in griglia avremmo messo subito la firma – ha detto Russell – Con i miglioramenti che abbiamo fatto durante la notte, però, e per come si è comportata la macchina nelle FP3, ci avrei ripensato. Mi sentivo super sicuro e tutto stava andando facilmente. Quella sensazione ci ha abbandonato in Q, quindi avrei pagato per quarta piazza. Stavamo soffrendo per la mancanza di grip e siamo riusciti a malapena a progredire fino alla Q3“.

Russell ha quindi chiosato: “Una volta lì, sono riuscito a fare un giro buono e, tutto sommato, non possiamo essere delusi da come abbiamo concluso la giornata. In definitiva, possiamo considerare oggi come una buona ripresa. Ieri eravamo sulla buona strada per impantanarci e invece eccoci qui con un blocco della seconda fila.Ci piacerebbe partire più avanti, ma il team ha fatto un ottimo lavoro per rimetterci in carreggiata, quindi un grande ringraziamento a loro. Speriamo di poter andare all’attacco domani e di lottare per il podio“.