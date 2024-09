F1, Frederic Vasseur: “A Singapore la qualifica è molto importante, metteremo in difficoltà i nostri avversari”

Dopo aver lasciato Baku con tanto amaro in bocca (per l’incidente di Carlos Sainz e la mancata vittoria di Charles Leclerc), la Ferrari vuole rialzare subito la testa e si presenta con ambizioni importanti al weekend del Gran Premio di Singapore 2024, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

“L’esito dell’ultima gara non è stato quello che speravamo, il che in sé dice però che il nostro livello di competitività è molto alto, soprattutto nell’attuale contesto della Formula 1, in cui c’è poca differenza prestazionale tra i quattro team di vertice. Vogliamo continuare su questa strada anche a Singapore, un altro circuito cittadino molto impegnativo”, dichiara Frederic Vasseur in vista della gara di Marina Bay.

“A entrambi i nostri piloti piace correre qui, e anzi uno di loro ha vinto proprio lo scorso anno. Ci piacerebbe ripetere l’impresa questo weekend continuando a lavorare bene come squadra, come abbiamo fatto nelle ultime gare”, aggiunge il team principal della Ferrari ricordando il clamoroso trionfo di Sainz nel 2023 (unica vittoria sfuggita alla Red Bull nella passata stagione).

“Le ultime due domeniche ci hanno dimostrato quanto sia importante la gestione gomme, e avendo nuovamente a disposizione le tre mescole più morbide, dopo Monza e Baku, dovremmo avere una migliore comprensione del loro comportamento, anche se poi ogni pista è diversa. Naturalmente anche qui la qualifica è molto importante e siamo preparati per affrontarla al meglio, quindi sono sicuro che potremo mettere in difficoltà i nostri avversari”, conclude il manager francese al sito ufficiale della Rossa.