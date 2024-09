F1, disastro Sainz a Singapore: schianta la Ferrari in Q3 e provoca la bandiera rossa

Disastro Carlos Sainz durante la Q3 del GP di Singapore, diciottesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana in quel di Marina Bay. Dopo due minuti dall’inizio dell’ultima sessione, decisiva per stabilire la pole position, il pilota della Ferrari è finito al muro, distruggendo così la monoposto provocando una bandiera rossa

Ma cosa è successo nello specifico? L’iberico è andato a sbattere proprio nel momento di preparazione del giro, quando si stava lanciando. Il ferrarista ha prima fatto passare una McLaren, eseguendo una regolazione poco prima di affrontare la curva che l’ha portato a sbattere pesantemente contro il muro distruggendo l’ala e la sospensione posteriore.

Lo schianto ha condizionato non poco anche altri due piloti: Lando Norris proprio nello stesso istante dell’incidente stava per concludere il giro che lo avrebbe portato in testa, mentre a Max Verstappen è stato cancellato il tempo in quanto segnato su regime di doppia bandiera gialla scaturita dal botto. Per la dinamica di quanto successo, Charles Leclerc si è invece dovuto accontentare di un solo tentativo.

Dopo circa quindici minuti di stop, la qualifica è poi ripresa alle ore 16:07 esatte.